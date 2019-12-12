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  3. ABD Senatosu'ndan skandal karar! Son sözü Trump söyleyecek

ABD Senatosu'ndan skandal karar! Son sözü Trump söyleyecek

ABD Senatosu'ndan skandal karar! Son sözü Trump söyleyecek

ABD'de Senato, Beyaz Saray'ın daha önce üç kez geçmesini engellediği sözde 'Ermeni soykırımı' tasarısını kabul etti

Senatör Rob Menendez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Senatosu'nun sözde 'Ermeni soykırımı' tasarısını resmen kabul ettiğini duyurdu.

Geçen ay Temsilciler Meclisinden de geçen tasarı, ABD Başkanı Trump'ın masasına gönderilecek.

Beyaz Saray, Türkiye ile ABD arasında gerginliğe neden olan tasarının geçmesini daha önce üç kez engellemişti.

Sonucu, Türkiye karşıtı girişmleriyle bilinen Demokrat Senatör Bob Menendez sosyal medya hesabından paylaştı.


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