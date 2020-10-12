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12 Ekim 2020 Pazartesi 16:36 | Son Güncelleme:

ABD Senatosu, Amy Coney Barrett için onay oturumunu başlattı

ABD Senatosu, Amy Coney Barrett için onay oturumunu başlattı
DHA

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Amy Coney Barrett için onay oturumunu başlattı.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Amy Coney Barrett için onay oturumunu başlattı.

DHA'da yer alan habere göre ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg’un yaşamını yitirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump Yüksek Mahkeme için Amy Coney Barrett’i aday gösterdi. ABD Senatosu, Amy Coney Barrett için onay oturumunu başlattı.

AMY CONEY BARRETT KİMDİR?

Federal temyiz hakimi ve Notre Dame hukuk profesörü olan Yargıç Amy Coney Barrett, uzun süredir Başkan Trump'ın Yüksek Mahkemesi kısa listesinin tepesindeydi. Barrett, 7 çocuk annesi ve 48 yaşında. ABD Başkanı Donald Trump, Barrett’i 26 Eylül’de aday göstermişti.

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