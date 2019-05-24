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  3. ABD'de Senato'ya bağlı Silahlı Kuvvetler Komisyonu: 2020'de Türkiye F-35'ten çıkartılabilir

ABD'de Senato'ya bağlı Silahlı Kuvvetler Komisyonu: 2020'de Türkiye F-35'ten çıkartılabilir

ABD'de Senato'ya bağlı Silahlı Kuvvetler Komisyonu: 2020'de Türkiye F-35'ten çıkartılabilir

ABD'de Senato'ya bağlı Silahlı Kuvvetler Komisyonu hazırladığı savunma planlamalarını açıkladı. Planlamalar arasında 2020'de Türkiye'ye F-35 çıkartılması da yer aldı.

Reuters haber ajansında yer alan habere göre, bu tasarı ABD için daha fazla sayıda F-35 savaş uçağının yanı sıra, Rusya ile yaptığı S-400 savunma sistemi anlaşmasından vazgeçmediği takdirde Türkiye'nin F-35 programına ortaklığına son verilmesini içeriyor.

Temsilciler Meclisi'ne bağlı Silahlı Kuvvetler Komisyonu ise kendi Ulusal Güvenlik Yetki Yasası (NDAA) tasarısını önümüzdeki haftalarda açıklayacak.

TÜRKİYE, F-35 ORTAKLIĞINDAN ÇIKARILABİLİR

ABD Kongresi her yıl NDAA yasası geçiriyor. Bu yasa Savunma Bakanlığı'nın politikasını belirliyor. NDAA yasasının Türkiye'yi, beşinci kuşak F-35 savaş uçağı üretimi için oluşturulan uluslararası ortaklıktan çıkarması bekleniyor.

ABD'nin NATO müttefikleri arasında yer alan Türkiye de diğer ülkeler gibi F-35'lerin hem alıcısı hem de üretim ortağı konumunda. Ancak Amerikalı yetkililer, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın alma planının F-35'lerin güvenliğini tehdit edeceğini söylüyor. Washington uzun zamandır Türkiye'yi bu planından vazgeçmeye zorluyor.

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