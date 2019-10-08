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  3. ABD Savunma Bakanı Esper, Barış Pınarı Operasyonu tweetini sildi

ABD Savunma Bakanı Esper, Barış Pınarı Operasyonu tweetini sildi

ABD Savunma Bakanı Esper, Barış Pınarı Operasyonu tweetini sildi

ABD Başkanı Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan asker çekme kararının ardından, Türkiye'nin bölgeye yönelik başlatması beklenen askeri operasyona ilişkin ABD Savunma Bakanı Esper bir Tweet paylaşmıştı. Tweette operasyonu desteklemediklerini belirten Esper, söz konusu paylaşımını sildi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper geçtiğimiz saatlerde, Türkiye'nin başlatması beklenen askeri operasyona ilişkin Twitter üzerinden yaptığı,

"Bakanlık, Suriye'nin kuzeydoğusuna bir Türk operasyonunu onaylamıyor. Türkiye'ye, bölgeye ve ötesine olası eylemlerin istikrarsızlaştırıcı sonuçlarını hatırlatmak için diğer NATO müttefikleri ve koalisyon ortaklarımızla birlikte çalışacağız" şeklindeki paylaşımını sildi.

Esper'in tweeti silmiş olmasına rağmen, bakanlığın resmi sitesinde açıklamanın tamamına hala ulaşılıyor.

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