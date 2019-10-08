ABD Savunma Bakanı Esper, Barış Pınarı Operasyonu tweetini sildi

ABD Savunma Bakanı Mark Esper geçtiğimiz saatlerde, Türkiye'nin başlatması beklenen askeri operasyona ilişkin Twitter üzerinden yaptığı,

"Bakanlık, Suriye'nin kuzeydoğusuna bir Türk operasyonunu onaylamıyor. Türkiye'ye, bölgeye ve ötesine olası eylemlerin istikrarsızlaştırıcı sonuçlarını hatırlatmak için diğer NATO müttefikleri ve koalisyon ortaklarımızla birlikte çalışacağız" şeklindeki paylaşımını sildi.

Esper'in tweeti silmiş olmasına rağmen, bakanlığın resmi sitesinde açıklamanın tamamına hala ulaşılıyor.