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ABD S-400'lerin frekanslarını ele geçirdi

ABD S-400'lerin frekanslarını ele geçirdi

ABD ordusunun, Suriye'nin Hmeymim Hava Üssü'nde bulunan S-400 hava savunma sistemlerinin frekanslarını ele geçirdiği, frekansların başarıyla çözülmesi halinde, ABD savaş uçaklarının Rus S-400'leri atlatabileceği öne sürüldü.

TM Dijital Haber Merkezi

ABD Hava Kuvvetleri'nin Suriye'nin Hmeymim Hava Üssü'nde bulunan S-400 hava savunma sistemlerinin frekanslarını hava üssünün yakınlarında uçan keşif uçağını kullanarak ele geçirildiği, elde edilen kodların deşifre edilmesi halinde S-400'lerin oluşturduğu tehditleri etkisiz hale getirebileceği iddia edildi.

Rus Free News'in haberine göre, ABD'nin Boeing P-8 Poseidon keşif uçağı S-400 sistemlerinin kullandığı frekansları elde etmek için daha önce Kırım kıyısı boyunca uçtu, ancak bölgedeki Rus anti-hava sistemlerinin kullandığı frekansları belirleyemedi.

Ancak keşif uçağının Suriye üzerinde yaptığı uçuşlarda Suriye'de bulunan S-400 sistemlerinin kullandığı frekansları ele geçirdiği bildirildi. Frekansların Kırım'da bulunan sistemlerden farklı olduğu da aktarıldı.

RUS PİLOT: FRREKANSLARI ELE GEÇİRDİLER FAKAT DEŞİFRE ETMELERİ GEREKİYOR

Rus pilotu Yuri Sytnik konuyla ilgili olarak Free News'e verdiği demeçte, "ABD Hava Kuvvetleri, Suriye'de Boeing P-8 Poseidon uçağına karşı kullanılmaya başlanan sistemlerimizi (S-400) dikkate alarak frekanslarımızı not ediyor. Ancak bu frekansları deşifre etmeleri gerekiyor. Bu normal bir uygulamadır. Onlar yeteneklerimizi test ediyorlar ve keşif yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

 Sytnik, Boeing P-8 Poseidon uçağı hakkında ise, "Bu uçak tam bir laboratuvar. Uçakta 20 kişilik bir ekip var. Özel bir kabin içinde, radyo dalgalarını izliyor ve sinyal istihbaratı topluyor." dedi.


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