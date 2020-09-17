ABD, Rusya ve Çin hattındaki gerilim uzaya sıçradı

ABD, Rusya ve Çin'in uzayı savaş alanına çevirmekle suçladı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, Rusya ve Çin'i savaş peşinde koşmakla suçladı.

TRT Haber'de yer alan haberde ABD, Rusya'nın uzaya gönderdiği füze atabilen uyduları, 'katil uydular' olarak tanımladı.

"UZAYI SİLAHLANDIRDILAR"

Çin ve Rusya'nın bir zamanlar barış alanı olan uzayı savaş bölgesine çevirdiğini belirten ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Katil uydularla uzayı silahlandırdılar" dedi.

"VENÜS RUS GEZEGENİDİR"

Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki uzay yarışı Venüs’te yaşam izine rastlanması üzerine iyice kızıştı.

Venüs'ün atmosferinde, sadece mikrobiyolojik ortamlarda oluşabilen fosfinin keşfedildi.

Ardından Rusya Uzay Ajansı, 'Venüs Rus gezegenidir' açıklaması yaptı.