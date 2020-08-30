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  3. ABD, Rus savaş uçağının ‘tehlikeli' manevrasını paylaştı
30 Ağustos 2020 Pazar 12:25 | Son Güncelleme:

ABD, Rus savaş uçağının ‘tehlikeli' manevrasını paylaştı

ABD, Rus savaş uçağının ‘tehlikeli' manevrasını paylaştı
DHA

ABD ordusu, Rusya'ya ait Su-27 savaş uçağının ABD'ye ait B-52H tipi bombardıman uçağına yakın bir mesafede manevra yaptığı görüntüleri yayınladı. ABD ordusu görüntüleri, ‘tehlikeli ve profesyonellik dışı' olarak değerlendirdi.

ABD’ye ait B-52H tipi bombardıman uçağı dün Karadeniz üzerinde uçuş yaptığı sırada Rusya’ya ait Su-27 tipi savaş uçağı tarafından engellendi. ABD ordusu, Rusya’ya ait Su-27 uçağının ABD bombardıman uçağına 30 metre mesafeden yaptığı manevraya ait görüntüleri paylaştı. Ordudan yapılan açıklamada, bu manevranın ‘tehlikeli ve profesyonellik dışı’ olarak değerlendirdi.

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