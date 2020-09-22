ABD, PYD/PKK için arabuluculuk yapıyor

Terör örgüt PYD ile Barzani’ye yakınlığı ile bilinen ENKS’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşacak bir defakto yapıyı nasıl yönetecekleri konusunda ABD’nin aracılığında pazarlıklar sürüyor. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin iki yapı arasındaki görüşmeleri yönettiği belirtildi. Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Dış İlişkiler Komitesi Üyesi İbrahim Biro, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in, ENKS ve PYD öncülüğündeki Kürt Ulusal Birlik Partileri (PYNK) ile görüştüğünü belirtti. Biro, “Daha önce Başkan Mesud Barzani’nin liderliğinde ENKS ile PYD arasında 3 anlaşma yapıldı. Ancak PYD bunları uygulamadı. ABD şu anda bu diyaloğu yakından izliyor” dedi.

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Terör örgütü PYD ile ENKS arasında Haziran ayında görüşmeler başlamıştı. O dönemde ABD’nin Şam Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda taraflar arasında görüşmelerin başladığı duyurulmuştu. İlk görüşmelerde 2014 yılında iki grup arasında varılan sözde Duhok anlaşması tekrar ele alındı. 2014 yılında uygulanmayan sözde anlaşmaya göre ENKS ile terör örgütü PYD’nin Suriye’nin kuzeyindeki siyasi oluşumda eşit oranlarda söz sahibi olmaları öngörülüyor. İki gruba yüzde 40’ar temsiliyet öngörülüyor.