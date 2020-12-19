ABD polisi yine çuvalladı: Yanlış adreste ‘şiddetli' gözaltı

Siyahilere polis işkencesinin devam ettiği ABD’de geçen yıla ait ortaya çıkan bir görüntü büyük tepki topladı. Görüntülerde polis memurlarının siyahi Anjanette Young’ın evinin kapısını kırarak içeri girdiği ve o anda soyunmakta olan 50 yaşındaki kadını çıplak halde kelepçelediği görülüyor. Videoda Young’un polise defalarca “Yanlış eve geldiniz” dediği duyuluyor. Polis sonunda yanlış adrese geldiklerini anladıktan sonra ayrıldı. Polisler hakkında dava açan Young’ın avukatı Keenan Saulter, “genç beyaz bir kadının aynı muameleyi görmeyeceğini, son dönemde yaşanan protestolara rağmen zihniyetin değişemediğini” söyledi.