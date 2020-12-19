19 Aralık 2020 Cumartesi 23:59 | Son Güncelleme:
ABD polisi yine çuvalladı: Yanlış adreste ‘şiddetli' gözaltı
ABD'nin Chicago kentinde polisin “yanlış adrese giderek” çıplak bir siyahi kadını kelepçelediğini gösteren video tepki topladı. Polisleri zar zor ikna eden kadın ise dava açtı.
Siyahilere polis işkencesinin devam ettiği ABD’de geçen yıla ait ortaya çıkan bir görüntü büyük tepki topladı. Görüntülerde polis memurlarının siyahi Anjanette Young’ın evinin kapısını kırarak içeri girdiği ve o anda soyunmakta olan 50 yaşındaki kadını çıplak halde kelepçelediği görülüyor. Videoda Young’un polise defalarca “Yanlış eve geldiniz” dediği duyuluyor. Polis sonunda yanlış adrese geldiklerini anladıktan sonra ayrıldı. Polisler hakkında dava açan Young’ın avukatı Keenan Saulter, “genç beyaz bir kadının aynı muameleyi görmeyeceğini, son dönemde yaşanan protestolara rağmen zihniyetin değişemediğini” söyledi.