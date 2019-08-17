ABD polisi, siyahi genci acımadan infaz etti
ABD’nin Colorado eyaletinde 911’e gelen bir ihbar üzerine 19 yaşındaki siyahi genç De’Von Bailey (19) ve arkadaşını durduran polis, silahsız genci sokak ortasında adeta infaz etti.
Yaka kamerası görüntülerinde araçtan inen polisin iki siyahi gence ellerini kaldırmasını söylediği görülüyor. Bir süre sonra Bailey isimli genç kaçmaya başlıyor. Bunun üzerine polis genci sırtından vuruyor. Gencin hayatını kaybetmesi üzerine ülkedeki ırkçılık karşıtı örgütler ayağa kalktı.