ABD polisi, siyahi genci acımadan infaz etti

Yaka kamerası görüntülerinde araçtan inen polisin iki siyahi gence ellerini kaldırmasını söylediği görülüyor. Bir süre sonra Bailey isimli genç kaçmaya başlıyor. Bunun üzerine polis genci sırtından vuruyor. Gencin hayatını kaybetmesi üzerine ülkedeki ırkçılık karşıtı örgütler ayağa kalktı.