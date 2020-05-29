29 Mayıs 2020 Cuma 14:43 | Son Güncelleme:
ABD polisi çıldırdı! CNN muhabiri canlı yayında kelepçelenerek gözaltına alındı
Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterileri takip eden CNN Televizyonu ABD polisleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı
Minnesota eyaletinde canlı yayına bağlanan muhabir Omar Jimenez, polis tarafından elleri arkadan kelepçelenerek sorguya alındı.
Omar Jimenez'le birlikte kameramanı da elleri kelepçelenerek gözaltına alındı.
Polisin kendisini gözaltına alacağı sırada Omar Jimenez, canlı yayında olduklarını söyledi. Ancak polis, Jimenez'e "Gözaltına alındınız" dedi.