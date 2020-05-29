ABD polisi çıldırdı! CNN muhabiri canlı yayında kelepçelenerek gözaltına alındı

Minnesota eyaletinde canlı yayına bağlanan muhabir Omar Jimenez, polis tarafından elleri arkadan kelepçelenerek sorguya alındı.

Omar Jimenez'le birlikte kameramanı da elleri kelepçelenerek gözaltına alındı.

Polisin kendisini gözaltına alacağı sırada Omar Jimenez, canlı yayında olduklarını söyledi. Ancak polis, Jimenez'e "Gözaltına alındınız" dedi.

ABD polisi, CNN muhabirini canlı yayında kelepçeleyerek gözaltına aldı!