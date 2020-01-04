ABD Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderiyor

ABD'nin, 82'nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askeri daha Orta Doğu'ya sevk ettiği öne sürüldü. Pentagondan gün içinde açıklama bekleniyor.

NBC News televizyonunun ABD savunma yetkililerine dayandırdığı haberinde, Amerikan ordusunun 82'nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askerin daha Orta Doğu'ya sevk edildiği belirtildi.

Askerlerin tam olarak nereye konuşlandırılacağına ilişkin detaylar verilmezken, söz konusu kuvvetin ağırlıklı olarak Kuveyt'e konuşlandırılacağı ifade edildi. Bu konuda sessizliğini koruyan Pentagonun gün içinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, daha önce Kuveyt'e 82'nci Hava İndirme Tümeninden 750 askerin gönderildiğini duyurmuştu.

Bu sevkiyatla, 82'nci Hava İndirme Tümeninin tamamı Orta Doğu'ya gönderilmiş olacak.

PENTAGON'DAN ORTA DOĞU'YA ASKER SEVKİYATI AÇIKLAMASI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinden sonra tırmanan İran-ABD gerilimi üzerine bölgeye 82'nci Hava İndirme Tümeninden bir tugayın tamamının gönderileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Daha önce de duyurulduğu üzere 82'nci Hava İndirme Tümenine bağlı Acil Müdahale Kuvveti Tugayı sevkiyat için teyakkuza geçirilmiştir ve şu anda sevk ediliyor. Bir tabur Acil Müdahale Kuvveti daha önce gönderilmişti. Aynı zamanda Tugay'ın kalanı ise 96 saatlik teyakkuza geçirilmişti." ifadelerine yer verildi.

Bu sevkiyatın beklenen bir gelişme olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Tugay, ABD personel ve tesislerine yönelik artan tehdide karşı tedbiren ve uygun bir adım olarak Kuveyt'te konuşlandırılacak." denildi.

AA