ABD ordusundan 'uygulama'lı fişleme

ABD ordusu zararsız görünen uygulamalardan dünya çapında kişilerin hareketlerine dair en ufak konum verilerini dahi satın aldığı, simsarlar ve güvenlik şirketlerine satılan bu lokasyon verilerini özel birliklerin deniz aşırı operasyonlarında kullandığı ortaya çıktı. Verilerinin satıldığı iddia edilen uygulamalar arasında namaz saatlerini bildiren Muslim Pro’nun yanı sıra, çöpçatan sitesi Muslim Mingle ve Turkey Social gibi uygulamalar da bulunuyor. Motherboard’un kamuya açık kayıtlar ve teknik analizlere dayandırdığı araştırmasına göre ABD ordusu verileri elde etmek için Locate X adlı ürüne sahip olan Babel Street ve doğrudan konum bilgilerini elde eden X-Mode adlı bir şirketle anlaşmış.

İHA’LAR KULLANDI



Motherboard, Amerikan ordusunun “terörle mücadele”, “karşı istihbarat” ve “özel keşif operasyonlarından” sorumlu birimi ABD Özel Operasyonlar Komutanlığı (USSOCOM)’un bu verileri drone saldırılarında kullanmış olma ihtimalinin de yüksek olduğuna dikkat çekti. X-Mode’un kullanıcıların mevcut konum bilgilerini elde ettiği “Muslim Pro”nun 98 milyon, Mingle’ın da 100 bin kez indirildiğini ifade etti. X-Mode, şirketin her ay ABD ve dışında toplam 65 milyon cihazı izlediğini daha önce açıklamıştı.

Kamuya açık kayıtlar, USSOCOM’un Nisan’da Locate X’ten ve Babel X’ten aldığı “ilave yazılım lisansı” için 96 bin dolar ödediğini gösteriyor.

TELEKULAKLAR HER YERDE



ABD’nin, Danimarka ile yaptığı topraklarından ve karasularından geçen internet ve telekomünikasyon kablolarındaki bilgilere erişimini sağlayan “kablo anlaşmasına” rağmen bu ülkeyi de izlediği belirlendi. Danimarka Askeri İstihbaratı’nda (FE) çalışan bir görevli, 2015’de ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) Danimarka’daki bazı bakanlıkları ve şirketleri hedefleyerek bilgi topladığını tespit etti. NSA’nın kablo anlaşmasından yararlanarak Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç ve Norveç’i de izlediği anlaşılmıştı.

BİRDEN FAZLA KURUMA GİTMİŞ



USSOCOM sözcüsü Tim Hawkins’in Locate X’in verilerin satın alma işlemini onayladığını belirten Motherboard ayrıca Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) ile Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin de Locate X kullandıklarını, aynı şekilde ABD Vergi Dairesi’nin de (IRS) diğer aracılar üzerinden konum erişim verilerine ulaşmak için satın alımlar yaptığını öne sürdü.