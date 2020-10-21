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21 Ekim 2020 Çarşamba 01:15 | Son Güncelleme:

ABD ordusuna ait savaş uçağı düştü

ABD ordusuna ait savaş uçağı düştü
AA

ABD'nin California eyaletinde konuşlu ABD Donanmasına bağlı bir F/A-18E Super Hornet tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü ve pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile atlayıp kurtulduğu bildirildi.

Donanma Hava Kuvvetleri sözcüsü Binbaşı Zach Harrell yaptığı açıklamada, yerel saatle 10.10 sularında Lemoore Donanma Hava Üssü'nden havalanan F/A-18E tipi uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü açıkladı.

AA'nın aktardığı habere göre, pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile atlayarak kurtulduğunu belirten Harrell, pilotun yakınlardaki bir hastanede tedavi altına alındığını ve hayati bir tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Geçen haftalarda da Kaliforniya'da yakıt ikmali sırasında bir F-35B tipi savaş uçağı tanker uçağına çarparak düşmüştü.

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