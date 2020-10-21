ABD ordusuna ait savaş uçağı düştü

Donanma Hava Kuvvetleri sözcüsü Binbaşı Zach Harrell yaptığı açıklamada, yerel saatle 10.10 sularında Lemoore Donanma Hava Üssü'nden havalanan F/A-18E tipi uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü açıkladı.

AA'nın aktardığı habere göre, pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile atlayarak kurtulduğunu belirten Harrell, pilotun yakınlardaki bir hastanede tedavi altına alındığını ve hayati bir tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Geçen haftalarda da Kaliforniya'da yakıt ikmali sırasında bir F-35B tipi savaş uçağı tanker uçağına çarparak düşmüştü.