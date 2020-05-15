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  3. ABD ordusuna ait F-22 savaş uçağı düştü!

ABD ordusuna ait F-22 savaş uçağı düştü!

ABD ordusuna ait F-22 savaş uçağı düştü!

ABD Hava Kuvvetlerine ait bir F-22 Raptor savaş uçağı Florida'da düştü.

ABD'nin envanterindeki en gelişmiş uçaklardan F-22 Raptor'ın Florida'daki Eglin hava üssünden rutin bir eğitim için havalandıktan kısa süre sonra düştüğü belirtildi.

AA'nın aktardığı habere göre, üsse 19 kilometre mesafede düşen uçağın pilotunun koltuk fırlatma yöntemi ile kurtulduğu belirtilirken uçağın düşme nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Birim maliyeti 150 milyon doları bulan F-22 uçakları ABD ordusunun envanterinden en pahalı uçak olarak biliniyor.

ABD bu uçakları başka ülkelere satmıyor. 


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