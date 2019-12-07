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ABD ordusu duyurdu: İHA'mızı Rus hava savunma sistemi düşürdü

ABD ordusu duyurdu: İHA'mızı Rus hava savunma sistemi düşürdü

ABD ordusu, geçtiğimiz ay Libya'nın başkenti Trablus yakınlarında kaybedilen insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

ABD'nin Afrika Komutanlığı (AFRICOM) tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz ay başkent Trablus'un yakınlarındaki Tarhune'de kaybedilen insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin "Rus milisler ya da Hafter güçleri" tarafından kullanıldığı aktarıldı.

AFRICOM Komutanı Stephen Townsend, hava savunma operatörlerinin İHA'yı vurmadan önce ABD'ye ait olduğunu bilmediğini söyledi.

ABD ordusu ayrıca, İHA'nın enkazını talep ediyor. Ancak Hafter milisleri İHA'nın kime ait olduğunu bildikleri halde enkazı vermeyi reddediyor.

NE OLMUŞTU?

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yürütülen Burkan el-Gadab Operasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hafter güçlerine ait bir "SİHA"nın Trablus'u hedef almaya çalışırken Terhune kenti çevresinde düştüğü belirtilmişti.

İtalya'nın Trablus Büyükelçiliğinin sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada ise Akdeniz'de yürütülen "Güvenli Deniz Operasyonu"na destek için görev yapan Predator tipi bir İHA'nın düştüğü ve olayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı aktarılmıştı.

Açıklamada İHA'nın düştüğü bölgenin adı paylaşılmazken Hafter'e yakın sosyal medya platformlarında, Trablus'un güneydoğusuna 90 kilometre uzaklıkta Terhune kenti yakınlarında düşen İHA'ya ait fotoğraflar paylaşılmıştı.


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