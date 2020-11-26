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  • ABD medyası duyurdu: CIA görevlisi Somali'de öldürüldü
26 Kasım 2020 Perşembe 17:54 | Son Güncelleme:

ABD medyası duyurdu: CIA görevlisi Somali'de öldürüldü

ABD medyası duyurdu: CIA görevlisi Somali'de öldürüldü
DHA

ABD medyası, Somali'de bir ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) görevlisinin operasyon sırasında öldürüldüğünü duyurdu.

Somali'de bir ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı görevlisinin öldürüldüğü bildirildi.

DHA'nın ABD medyasından aktardığı habere göre, söz konusu görevlinin, geçen hafta Eş- Şebab Örgütü'ne düzenlenen operasyonda yaralandıktan sonra tedavi gördüğü sırada hayatını kaybettiğini duyurdu.

Basına konuşan CIA yetkilisi, görevlinin kimliğinin açıklanmadığını ifade ederek, hayatını kaybeden istihbarat görevlisinin eski bir Navy SEAL görevlisi olduğunu söyledi. 

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