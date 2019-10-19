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'ABD Kürtlere silah bıraktırdı'

'ABD Kürtlere silah bıraktırdı'

AB Konseyi Başkanı Tusk, Türkiye ile ABD arasındaki uzlaşıyı ‘sözde ateşkes’ olarak tanımladı. Tusk, “Zaten bu ateşkes de değil, Kürtlere silah bıraktırma. Türkiye operasyonu durdurmalı” dedi.

AB liderler zirvesinde konuşan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, mutabakatı eleştirdi. Tusk, “Bizim beklediğimiz şey, Kuzey Suriye’deki sözde ateşkes değildi. Gerçekte bu bir ateşkes değildir, Kürtlerden kapitülasyon talep edilmesidir” çıkışını yapan Tusk, “Türkiye’ye askeri eylemini derhal kalıcı şekilde sona erdirme, güçlerini geri çekme ve uluslararası insani yasalara saygı gösterme çağrısını tekrarlamak zorundayız” dedi.

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