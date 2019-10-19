'ABD Kürtlere silah bıraktırdı'

AB liderler zirvesinde konuşan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, mutabakatı eleştirdi. Tusk, “Bizim beklediğimiz şey, Kuzey Suriye’deki sözde ateşkes değildi. Gerçekte bu bir ateşkes değildir, Kürtlerden kapitülasyon talep edilmesidir” çıkışını yapan Tusk, “Türkiye’ye askeri eylemini derhal kalıcı şekilde sona erdirme, güçlerini geri çekme ve uluslararası insani yasalara saygı gösterme çağrısını tekrarlamak zorundayız” dedi.