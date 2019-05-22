ABD Kongresi'nde Türkiye konferansı gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ABD Kongresinde düzenlenen “Türk-Amerikan İlişkileri: Ortak Köken, Yeni Vizyon” başlıklı panele Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Altınbaş Üniversitesi Rektörü ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan ve CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar konuşmacı olarak katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise Georgetown Üniversitesi Avrasya, Rusya ve Doğu Avrupa Çalışmaları Merkezi Direktörü Brenda Shaffer yaptı. ABD Temsilciler Meclisi Türk Dostluk Grubu Eş Başkanı ve Ohio vekili Cumhuriyetçi Steve Chabot da etkinliği katılarak, Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine dair kısa bir konuşma yaptı.

"S-400 SİSTEMİ TÜRKİYE'NİN İLK DEĞİL, SON TERCİHİYDİ"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, “Türkiye’nin S-400 sistemini edinme kararı bir seçenek değil gereklilikti. Ayrıca S-400 sistemi Türkiye’nin ilk değil, son tercihiydi. ABD ile on yılı aşkın süredir (Patriot konusunda) maalesef sonuç alamadığımız görüşmeler yaptık. S-400 kararımız elbette stratejik bir rota değişikliği anlamına da gelmemektedir.” açıklamalarını yaptı.

"FETÖ LİDERİ VE TERÖRİSTLERİNİN TÜRKİYE'YE İADE EDİLMELERİDİR"

Dışişleri Bakan Yardımcııs Kıran Türk-Amerikan ilişkilerindeki bir başka sorunun da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in halen ABD’de yaşaması olduğunu söyledi ve “FETÖ’cüler müttefik bir ülkede rahatlıkla varlıklarını sürdürürken Türkiye’nin ve Türk halkının hayal kırıklığını anlamak zor değildir. Haklı ve meşru beklentimiz, bu sözde FETÖ lideri ve teröristlerinin Türkiye’ye iade edilmeleridir.” ifadelerini kullandı. Panelistlerden Altınbaş Üniversitesi Rektörü ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan ise ABD’nin özellikle de Çin ve Rusya ile rekabete giriştiğini ve güçlerini Asya-Pasifik bölgesine kaydırdı, Orta Doğu’da özellikle de ABD’nin Türkiye’ye önemli ölçüde ihtiyacı var’ dedi.

CNN Türk Genel Müdürü Bayraktar ise birçok önemli ayrışmaya rağmen Türkiye ile ABD’nin hala stratejik birçok konuda benzer düşündüğünü “İlişkiler daha kötüye giderse bu sadece Türkiye için değil, ABD için de büyük bir kayıp olur.” İfadelerini kullandı. Panel sonrası heyet Temsilciler Meclisi üyeleriyle birebir görüşmeler yaptı. Heyet farklı toplum kesimlerinden kanaat önderleriyle bir araya gelecek ve farklı toplantılarda ABD’de ülkemizin politika ve tezlerini Amerikan siyasetçilere ve toplumuna doğrudan anlatılarak iki ülke ilişkileri değerlendirilecek.

(Forum USA)