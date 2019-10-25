ABD Kongresi'nde terörist hezeyanları

Ahmed konuşmasında, “ABD’den bizim adımıza savaşmasını beklemedik ama Türkiye’nin girmesine izin vermeyeceklerinden emindik” dedi. Ahmed, Soçi mutabakatı için de, “Türk-Rus devriyesi ve rejimle birlikte bölge bizim için tehlikeli hale geldi” dedi.

1000 asker Irak’ta 4 hafta kalacak

Irak Savunma Bakanı Necah El Şammari, Suriye’nin kuzeydoğusundan Irak’a çekilmesi planlanan ABD askerlerinin “transit geçiş” yapacağını ve ülkeyi 4 hafta içinde terk edeceğini söyledi. Bağdat’ta temaslarda bulunan ABD Savunma Bakanı Mark Esper’la görüşmesinden sonra haber ajansı AP’ye konuşan Şammari, Esper’ın Iraklı yetkililerin daveti üzerine Bağdat’ı ziyaret ettiğini belirtti.