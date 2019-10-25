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  3. ABD Kongresi'nde terörist hezeyanları

ABD Kongresi'nde terörist hezeyanları

ABD Kongresi'nde terörist hezeyanları

Terör örgütü PKK/YPG’nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin uzantısı Suriye Demokratik Konseyi Eşbaşkanı İlham Ahmed’le başkent Washington’da bir araya gelen senatörler, bu kez Ahmed’e Temsilciler Meclisi’nde söz verdi.

Ahmed konuşmasında, “ABD’den bizim adımıza savaşmasını beklemedik ama Türkiye’nin girmesine izin vermeyeceklerinden emindik” dedi. Ahmed, Soçi mutabakatı için de, “Türk-Rus devriyesi ve rejimle birlikte bölge bizim için tehlikeli hale geldi” dedi.

1000 asker Irak’ta 4 hafta kalacak

Irak Savunma Bakanı Necah El Şammari, Suriye’nin kuzeydoğusundan Irak’a çekilmesi planlanan ABD askerlerinin “transit geçiş” yapacağını ve ülkeyi 4 hafta içinde terk edeceğini söyledi. Bağdat’ta temaslarda bulunan ABD Savunma Bakanı Mark Esper’la görüşmesinden sonra haber ajansı AP’ye konuşan Şammari, Esper’ın Iraklı yetkililerin daveti üzerine Bağdat’ı ziyaret ettiğini belirtti.

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