ABD Kongresi 'teşvik paketi' konusunda uzlaşamadı

ABD'li yasa yapıcılar koronavirüsün etkisi altındaki ekonomiyi destekleyecek teşvik paketi üzerinde anlaşamadı

ABD Senatosu'ndaki Demokratlar Pazar günü Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'ın koronavirüs karşısında ekonomik kurtarma paketini geçirme çabasının önüne geçti.

İki tarafın liderleri neredeyse 2 trilyon dolarlık teşvikin nasıl harcanması gerektiği konusunda henüz uzlaşmaya varmış değil.

Yasa teklifinde oylama 47'ye 47 oyla sonuçlanırken önlemlerin geçirilmesi için 60 oy gerekiyor olması McConnell'ın planının Pazartesi günü Senato'dan geçeceğine şüphe düşürüyor.

Hem Cumhuriyetçi yasa yapıcılar hem de Demokratlar koronavirüsün etkisi altındaki ekonomi için hızlı ve kapsayıcı bir kurtarma istiyor. Ancak 500 milyar dolarlık kısmının hava yolu şirketleri gibi şirketlere ya da kamu ve yerel yönetimlere yardım amaçlı kullanılması gibi kilit önemdeki detaylarda ayrışıyorlar.

ABD Başkanı Donald Trump, oylamanın ardından yaptığı basına yaptığı açıklamada, "Ne olacağını göreceğiz. Bence oraya varacağız. Bence çok karmaşık değil. Çalışanlara yardım etmeliyiz, şirketleri kurtarmalıyız." dedi.