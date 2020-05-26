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  3. ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı
26 Mayıs 2020 Salı 16:09 | Son Güncelleme:

ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı

ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı

Amerika Birleşik Devletleri Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Rusya'dan Halife Hafter'e ve ona bağlı milislere gönderilen savaş uçaklarının fotoğraflarını yayınladı.

Amerika Birleşik Devletleri Afrika Komutanlığı (AFRICOM), gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e ve ona bağlı milislere Rusya tarafından gönderilen savaş uçaklarının fotoğraflarını paylaştı. 

Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde edilen bilgilere göre, uçakların ‘Moskova’dan destek olmadığı takdirde’ Hafter tarafından kullanılamayacağı ifade edildi.


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