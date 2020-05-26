ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı

Amerika Birleşik Devletleri Afrika Komutanlığı (AFRICOM), gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e ve ona bağlı milislere Rusya tarafından gönderilen savaş uçaklarının fotoğraflarını paylaştı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde edilen bilgilere göre, uçakların ‘Moskova’dan destek olmadığı takdirde’ Hafter tarafından kullanılamayacağı ifade edildi.