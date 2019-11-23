ABD, 'kayboldu' diye duyurmuştu! Rus Pantsir-S1E ile düşürüldüğü ortaya çıktı

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ABD, 21 Kasım'da insansız hava aracının “kaybolduğunu” belirten bir basın açıklaması yapmıştı. Kayıp ABD İHA'sıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. ABD' İHA'sının Libya'nın başkenti Trablus'ta düşürüldüğü iddia edildi. Yerel kaynaklara göre, ABD'ye ait İHA'nın Libya sınırları ihlal ettiği ileri sürüldü.

Rusya'dan yayın yapan Avia.pro sitesinin haberine göre, Amerikan keşif İHA'sının birkaç ay önce Libya'ya gönderilen Rus Pantsir-S1E hava savunma füzesi sistemi tarafından tahrip edildiği iddia edildi.