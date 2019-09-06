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  3. ABD'nin 'kapatıldı' dediği çukurlar havadan görüntülendi

ABD'nin 'kapatıldı' dediği çukurlar havadan görüntülendi

ABD'nin 'kapatıldı' dediği çukurlar havadan görüntülendi

ABD'nin 'kapatıldı' dediği YPG/PKK terör örgütünün kazdığı çukurların son hali havadan görüntülendi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırındaki Güvenç köyünün hemen karşısında yer alan Tel Abyad'a bağlı Tel Ham köyü yakınlarındaki YPG/PKK terör örgütüne ait mevziler TRT Haber tarafından görüntülendi.

Teröristler tarafından yapılan terör mevziler, Güvenli Bölge kapsamında Akçakale’de Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulmasının ardından havadan kameralara yansıdı.

Görüntülerde, terör mevzilerinin içindeki tünellere gitmek için yapılan girişlerin kapanmadığı ve halen açık olduğu görülüyor.

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