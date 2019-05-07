Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1209
  • 6,8642
  • 252.174
  • 92.982
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD kaçırdığı büyük parayı iade etti

ABD kaçırdığı büyük parayı iade etti

ABD kaçırdığı büyük parayı iade etti

Malezya'nın eski başbakanı Necip Rezak'ın yargılandığı Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu kapsamında Malezya'dan ABD'ye transfer edildiği saptanan 200 milyon doların (1,2 milyar TL) 57 milyon doları (346 milyon TL) Malezya'ya iade edildi.

Basına konuşan Malezya Başsavcısı Tommy Thomas, 1MDB'den ABD'ye aktarılan paraların bir kısmının eski Başbakan Necip Rezak'ın üvey oğlu Rıza Aziz ile bağlantısı bulunan Red Granite Pictures isimli Holywood firmasının hesabına geçirildiğini bildirdi.

Başsavcı Thomas, ABD hükümetinin bu paraya geçen hafta el koyduğunu ve bugün itibariyle Malezya'ya iade ettiklerini açıkladı. Thomas, geri kalan paranın da ilerleyen zamanlarda iade edileceğini vurguladı.

Diğer yandan yolsuzluk davaları süren Necip Rezak'ın, duruşma savcılarından Gopal Sri Ram'ın değiştirilmesi yönündeki talebi Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Prens Harry ve Meghan Markle çifti erkek bebek sahibi oldu
Madonna'dan itiraf: Çocuklarıma cep telefonu almak...
Hadise'den yıllar sonra gelen itiraf: Ben o zaman küçüktüm
Serdar Ortaç'ın büyük acısı: Sürekli ağlıyorum
Can Yaman'dan Demet Özdemir'e aşk sözleri
Zayıflama yöntemlerine dair Diyetisyen Merve Bilge Atalay´ın 7 altın kuralına kulak verin. Daha sağl

Zayıflama Yöntemleri | 7 Altın Kural

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Prens Harry ile Meghan Markle'ın bebek heyecanı (Yılın doğumu gerçekleşti)

Şırnak'ta teröristlere ait barınak ve sığınak kullanılamaz hale getirildi