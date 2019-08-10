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ABD istihbaratının başına yeni atama

ABD istihbaratının başına yeni atama

ABD Başkanı Trump, art arda istifalarla boşalan istihbaratın başına, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Başkanı Joseph Maguire’ı getirdiğini açıkladı.

Kararını Twitter’da duyuran Trump, 15 Ağustos’ta istihbarat ekibinin başına geçecek olan Maguire hakkında, “Harika bir iş çıkaracağından hiç şüphem yok” değerlendirmesini yaptı.  Trump’ın, Sue Gordon’ı ulusal daire başkan vekili olarak atamaya hazırlandığı iddiasının güçlendiği bir sırada atama kararı yerine kilit görevdeki Gordon’ın istifa kararını açıklaması dikkat çekti. Trump, Gordon’ın 15 Ağustos’ta ayrılmak istediğini bildirdiğini duyurdu. 

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