ABD istihbaratının başına yeni atama

Kararını Twitter’da duyuran Trump, 15 Ağustos’ta istihbarat ekibinin başına geçecek olan Maguire hakkında, “Harika bir iş çıkaracağından hiç şüphem yok” değerlendirmesini yaptı. Trump’ın, Sue Gordon’ı ulusal daire başkan vekili olarak atamaya hazırlandığı iddiasının güçlendiği bir sırada atama kararı yerine kilit görevdeki Gordon’ın istifa kararını açıklaması dikkat çekti. Trump, Gordon’ın 15 Ağustos’ta ayrılmak istediğini bildirdiğini duyurdu.