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  • ABD İsrail'e "14 bin tonluk" bomba hediye ediyor: En dayanıklı sığınakları bile yok ediyor
28 Ekim 2020 Çarşamba 12:13 | Son Güncelleme:

ABD İsrail'e "14 bin tonluk" bomba hediye ediyor: En dayanıklı sığınakları bile yok ediyor

ABD İsrail'e "14 bin tonluk" bomba hediye ediyor: En dayanıklı sığınakları bile yok ediyor
DHA

ABD, Ortadoğu'da İran ve Hizbullah'a karşı önlem almak için İsrail'e tahrip gücü yüksek 14 bin tonluk bomba hediye etmeye hazırlanıyor. “Sığınak Yok Eden” bombanın, dayanıklı en sağlam sığınakları bile yok edebildiği kaydedildi.

ABD dünyada yalnızca kendi envanterinde bulunan, İran ve Hizbullah’a karşı önlem almak için İsrail’e tahrip gücü yüksek 14 bin tonluk bomba hediye etmeye hazırlanıyor. Hediyenin cuma günü ABD Temsilcisiler Meclisi'ne sunulacağı belirtildi.

DHA'da yer alan habere göre, ABD, Ortadoğu'da İran ve Hizbullah'a karşı önlem almak için İsrail'e jest yapmaya hazırlanıyor. ABD ve İsrail medyasında yer alan habere göre, ABD ordusunun envanterinde bulunan GBU-57 adlı hassas güdümlü bombanın, İsrail’e verilmesi için ABD Kongre üyeleri Josh Goetheimer ve Brian Mast, iki partili bir yasa tasarısı sunmayı planladığı açıklandı.

14 BİN TON AĞIRLIĞINDA

Yasa tasarısı ABD Kongresinde kabul edilirse, 14 bin kiloluk bomba, İsrail’e verileceği aktarıldı. “Sığınak Yok Eden Bomba” (Bunker Buster) olarak bilinen ve nükleer başlığa sahip olmayan bu bomba, en dayanıklı sığınakları bile yok ettiği ifade edildi.

EN DAYANIKLI SIĞINAKLARI BİLE YOK EDİYOR

Tasarıyı sunmak üzere olan her iki kongre üyesinin ABD’nin müttefiki İsrail'in İran ve Hizbullah’a karşı korunması gerektiği için GBU-57 adlı hassas güdümlü bombanın verilmesinin karar verildiği ifade edildi. Tahrip gücü yüksek bombanın, İran’ın herhangi bir nükleer santralini yok edebileceği belirtilirken bombanın şimdiye kadar sadece ABD Ordusu tarafından kullanıldığı belirtildi. “Sığınak Yok Eden” bombanın, dayanıklı en sağlam sığınakları bile yok edebildiği kaydedildi.

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