ABD, İran'la yeni kriz peşinde

Tahran’dan Ukrayna’ya giderken İran topraklarında düşen ve 176 kişiye mezar olan yolcu uçağının İran tarafından hata sonucu füzeyle vurulduğu iddialarını tırmandıran Washington’ın ardından ABD medyasında da olaya ilişkin video ve fotoğraflar yayımlandı. New York Times gazetesi ve CNN International, uçağın füzeyle vurulduğunu öne süren görüntüler yayımladı. Belli belirsiz görüntülerin daha önce yayımlanan düşme videosundan farklı olduğu da göze çarptı. Yine enkaz alanında bir kepçenin olduğu ve dev aracın uçak parçalarını taşıdığını gösteren görüntüler de aynı iddiayla verildi. İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, iddiaların ABD’nin algı operasyonu olduğunu savundu ve kazanın tüm yönleriyle incelendiğini, uçağın sahibi Ukrayna, üretici firma Boeing, motor üreticisi Fransa ve kazada vatandaşları ölen ülkelerin de tahkikata dahil olabileceğini kaydetti.

KARAKUTU AÇILDI

İran resmi haber ajansı IRNA, ise karakutunun dün açıldığını ve incelemede Fransız BEA şirketinden uzmanların da yer aldığını aktardı. İran Sivil Havacılık İdaresi “İncelemeler bir ya da iki yıl sürebilir” açıklaması yaptı.

Karakutunun görüntüsünü yayımlayan İran uçağın düşüş nedenini bugün açıklayacağını duyurdu.

İRAN’I SUÇLAYAN GÖRÜNTÜLER

Uçağın bulunduğu enkaz alanının temizlendiği belirsiz yanma görüntüleri sosyal medyada da yer alırken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in “Uçağın İran tarafından düşürülmüş olabileceğine dair görüntülere inanmamak için sebep yok” demesi dikkat çekti.

LUFTHANSA, HAVADAKİ UÇAĞINI DÖNDÜRDÜ

Alman havayolu firması Lufthansa, LH600 sefer sayılı yolcu uçağının Tahran’a doğru seyir halindeyken alınan kararla Frankfurt’a geri döndürüldüğünü duyurdu. Kararın “Tahran Havalimanı’nın çevresindeki değişen güvenlik durumunun yeniden değerlendirilmesi” sonucu alındığı belirtildi. Ayrıntılı bilgilerin elde edilmesinin ardından gelecek günlerde planlanan diğer uçuşların yapılıp yapılmayacağına karar verileceği ifade edildi.