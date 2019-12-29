ABD İran destekli güçleri vurdu

ABD, Irak ve Suriye'de İran destekli Hizbullah Tugayları'na ait 5 noktayı vurduğunu açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ev sahipliği yapan Irak üslerine yönelik tekrarlanan Kata'ib Hizbullah saldırılarına karşılık olarak, ABD güçleri tam isabet güden savunma amaçlı hava saldırıları düzenledi. Hava saldırıları, Kata'ib Hizbullah'ın gelecekte koalisyon güçlerine saldırma becerisini azaltacaktır." dedi.

IRAK'TA HAŞDİ ŞABİ ASKERİ ÜSSÜNE HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Irak'ın batısında Enbar vilayetinde Şii milis gücü Haşdi Şabi askeri üssüne düzenlenen hava saldırısında onlarca ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırındaki Enbar'a bağlı el-Kaim'de Haşdi Şabi 45'inci Bölüğüne ABD'li silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda onlarca ölü ve yaralı olduğu ve saldırının hala sürdüğü kaydedildi.

Irak'ta Haşdi Şabi'ye bağlı askeri noktalara daha önce de hava saldırıları düzenlenmişti.

Söz konusu 45'inci Bölük, ağustosta da benzer bir saldırının hedefi olmuştu.