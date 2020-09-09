ABD Irak'tan askerlerini çekiyor mu? Trump bugün açıklayacak

Irak'tan daha fazla ABD askerinin çekilmesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün bir açıklama yapmasının beklendiği bildirildi.

Trump'ın adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili gazeteciye yaptığı açıklamada; Irak'tan daha fazla Amerikan askerinin çekilmesi konusunda çarşamba günü bir duyuru yapacağını belirterek, ilerleyen günlerde Afganistan konusunda da benzeri bir açıklamada bulunacağı kaydedildi.

Öte yandan Amerikan basınında, yaklaşan 3 Kasım Başkanlık Seçimleri için "Sonu gelmeyen savaşları bitirme" sözü veren Trump'ın bu kararıyla seçmenlere mesaj göndermek istediği yorumları yapıldı.

Trump ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 20 Ağustos'ta Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.



Görüşme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada Trump, "Askerlerimizi Irak'tan hızlı bir şekilde çıkarıyoruz ve ABD'nin orada kalmak zorunda olmadığı günü sabırsızlıkla bekliyorum." demişti.

Wall Street Journal gazetesi ise 28 Ağustos'taki haberinde ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Irak'taki Amerikan askerlerinin üçte birini geri çekerek bu ülkedeki asker sayısını 3 bin 500 civarına düşüreceğini öne sürmüştü.