Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4885
  • 8,8258
  • 464.456
  • 1089.6
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD Irak'tan askerlerini çekiyor mu? Trump bugün açıklayacak
09 Eylül 2020 Çarşamba 08:45 | Son Güncelleme:

ABD Irak'tan askerlerini çekiyor mu? Trump bugün açıklayacak

ABD Irak'tan askerlerini çekiyor mu" Trump bugün açıklayacak
AA

Irak'taki ABD askerinin çekilmesi konusu tartışılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'taki Amerikan askerlerini çekmesine ilişkin bugün açıklama yapması bekleniyor.

Irak'tan daha fazla ABD askerinin çekilmesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün bir açıklama yapmasının beklendiği bildirildi.

Trump'ın adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili gazeteciye yaptığı açıklamada; Irak'tan daha fazla Amerikan askerinin çekilmesi konusunda çarşamba günü bir duyuru yapacağını belirterek, ilerleyen günlerde Afganistan konusunda da benzeri bir açıklamada bulunacağı kaydedildi. 

Öte yandan Amerikan basınında, yaklaşan 3 Kasım Başkanlık Seçimleri için "Sonu gelmeyen savaşları bitirme" sözü veren Trump'ın bu kararıyla seçmenlere mesaj göndermek istediği yorumları yapıldı.

Trump ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 20 Ağustos'ta Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.

Görüşme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada Trump, "Askerlerimizi Irak'tan hızlı bir şekilde çıkarıyoruz ve ABD'nin orada kalmak zorunda olmadığı günü sabırsızlıkla bekliyorum." demişti.

Wall Street Journal gazetesi ise 28 Ağustos'taki haberinde ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Irak'taki Amerikan askerlerinin üçte birini geri çekerek bu ülkedeki asker sayısını 3 bin 500 civarına düşüreceğini öne sürmüştü.

Yunanistan'dan vazgeçip rotayı Türkiye'ye kırdılar
Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına bombalı saldırı
İngiliz okulu davalık oldu
Marmara Denizi'nde korkutan deprem!
G.Saray, Nainggolan için Inter ile görüşüyor
Erol Mütercimler'den ahlaksızca sözler: İmam hatip mezunlarını hedef aldı

Erol Mütercimler'den ahlaksızca sözler: İmam hatip mezunlarını hedef aldı

141 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu

141 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu

Muş'ta göçerlerin dönüş yolculuğu başlad�

Muş'ta göçerlerin dönüş yolculuğu başladı

Ebru Şallı'ya destek yağdı: Lütfen ağlamayın, pon&#

Ebru Şallı'ya destek yağdı: Lütfen ağlamayın, ponçiğim bizi izliyor!