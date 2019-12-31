Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9502
  • 6,6818
  • 290.971
  • 114425
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD Irak'taki Büyükelçilik saldırısının ardından Lübnan'daki vatandaşlarını uyardı

ABD Irak'taki Büyükelçilik saldırısının ardından Lübnan'daki vatandaşlarını uyardı

ABD Irak'taki Büyükelçilik saldırısının ardından Lübnan'daki vatandaşlarını uyardı

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Irak'taki olayların ardından Lübnan'daki gösteri çağrılarına karşı vatandaşlarını uyardı.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, elçilik binasının yer aldığı başkent Beyrut'un kuzeyindeki Avkar bölgesinde gösteriler düzenlenmesi yönünde çağrıların yapıldığı belirtildi. 

Lübnan güvenlik güçlerinin bölgedeki yolları kapatacağı kaydedilen açıklamada, ülkedeki ABD vatandaşlarına gelişmeleri yakından takip etmeleri çağrısında bulunuldu.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin açıklamasının, Irak'taki elçilik saldırısının ardından gelmesi ise dikkati çekti.

ABD Savunma Bakanlığı, önceki gün Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'nın Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

Söz konusu saldırıyı protesto etmek için sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi, önce elçilik binasının duvarını ateşe vermiş ardından içeri girmişti.

Elçilikteki güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale etmesi sonucu 20 eylemci yaralanmıştı.

(AA)

 


Aslı Enver'den manidar paylaşım: Kendime söz verdim!
Hercai dizisinde flaş ayrılık!
Necip Uysal'ın nikah tarihi belli oldu
Aşkın ilk pozu!
Meltem Miraloğlu'ndan şaşkınlık yaratan paylaşım
<p>Prof. Dr. Rüştü Güntürkün’ün danışmanlığında hazırlanan projenin amacının, Türk Silahlı Kuvvetler

Geleceğin Bilim Adamlarından ´İnsansız Tank´ Projesi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Resimli yeni yıl mesajları.. 2020 en güzel, aileye, arkadaşa, sevgiliye yılbaşı mesajları...

Avustralya'da yangından kaçan 4 bin kişi sahile sığındı