ABD, Irak'taki bir üssünü boşalttığını duyurdu

ABD, Irak'ın batısındaki El Kaim askeri üssünü boşaltarak üssü Irak güvenlik güçlerine devretti.



AA'nın aktardığı habere göre, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyondan yapılan açıklamada, "Koalisyon bugün El Kaim üssünü Irak güvenlik güçlerine devretti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, DEAŞ ile mücadelede başarı sağlandıkça ABD'nin bu yıl boyunca Irak'ta bulunan üslerindeki varlığında değişiklikler yapacağı bildirildi.

Söz konusu transferin son zamanlarda ABD askerlerinin konuşlu olduğu üslere roketli saldırılar düzenlenmesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

Bağdat'ın kuzeyindeki Taci üssüne son iki haftada iki roketli saldırı düzenlenmişti.

İlk saldırıda ikisi ABD askeri bir İngiliz askeri doktor olmak üzere 3 kişi ölmüş, 14 kişi yaralanmıştı.

İkinci saldırıda da 3 askerin yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.