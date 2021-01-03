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03 Ocak 2021 Pazar 23:07 | Son Güncelleme:

ABD ile Rusya arasındaki stratejik bölgede 6,1 büyüklüğünde deprem

ABD ile Rusya arasındaki stratejik bölgede 6,1 büyüklüğünde deprem
AA

Rusya ile ABD arasındaki Bering Denizi'nde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Rusya'nın Doğu Sibirya bölgesi ile ABD'nin Alaska eyaleti arasındaki Bering Denizi'nde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA'nın aktardığı haberde, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna göre, yer sarsıntısı, Alaska'ya bağlı Adak Adası'nın 235 kilometre batısında, deniz tabanının 17,1 kilometre altında kaydedildi.

Depremin ardından, Alaska'nın güneyinden geçen fay hattı boyunca artçı sarsıntılar meydana geldi.

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