ABD ile İran Deyrizor'a yığınak yapıyor

İran, Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında ölmesinin ardından, bir yandan Deyrizor'da rejim safında savaştırdığı yabancı teröristleri takviye ederken, diğer yandan ilk kez yerel güçlerden paralı asker topluyor. Bunun karşısında ABD, Haseke’deki üslerinden Deyrizor’a destek güç gönderiyor.



İran, Beşşar Esed rejimi ordusuyla ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde, Fırat Nehri’nin batısında devam eden askeri varlığında taktik değişiklikler yapıyor.



ABD’nin, İranlı komutan Kasım Süleymani’yi öldürmesi üzerine, hafta başında Deyrizor’daki ana karargah ve bazı askeri noktalarında konuşlu terörist unsurları ilçe merkezlerine sivil görünümle yerleştiren İran, şimdi Araplardan silahlı güç kurma yoluna gidiyor.



İranlı komutanlar, işsizlik ve yoksulluğun hüküm sürdüğü Deyrizor’da, aylık 160 bin Suriye lirası (Yaklaşık bin 100 lira) maaş vaadiyle son 3 günde 2 bin 500 yerel Arap sakininin kaydını aldı. Katılımlar, ilk etapta Şukari, Hamdan, Hari ve Saadia köylerinden oldu.



İran’ın Suriye’de Araplardan silahlı güç kurması anlamında bu uygulama, bir ilk niteliği taşıyor.



SÜLEYMANİ’NİN UYGULAMALARI DA SÜRÜYOR

İran’ın Pakistan ve Afganistan kökenli Şiileri Ortadoğu’daki çatışma bölgelerinde savaştırarak kullanma siyaseti, Süleymani’nin öldürülmesinden sonra da devam ediyor.



Bu çerçevede, İran Devrim Muhafazları Ordusu mensuplarının komutasındaki Fatimiyyun Tugayı adlı terörist grup, ülkenin farklı yerlerinden Afganistan kökenli unsurlarını, Deyrizor kırsalının Şamiye bölgesine sevk etmeye başladı. Uzun süredir Deyrizor’da faaliyet gösteren örgüt, Ayyaş ve Harabaş mıntıkaları çevresine hendekler kazıyor. Irak ve Lübnan Hizbullahı'nın silahlı unsurları da Sina, Maseken, Maari, Kudüs Hastanesi ve Badia’daki yerleşim bölgelerinde kontrollerini artırarak, çoğu zaman giriş çıkışlara izin vermiyor.



Ayrıca hastane ve sağlık noktalarında keskin nişancı teröristler konuşlandırıldı.



İran destekli gruplar zaman zaman, terör örgütü DAEŞ’in bölgedeki kalıntılarıyla da çatışıyor.



İRAN VARLIĞI HUZURSUZ EDİYOR

İran’ın bölgedeki faaliyetleri ve ABD tarafından hedef alınma olasılığı, bölge halkını huzursuz ediyor.



Çok sayıda aktivist ve yerel sivil meclis üyesi, İran güçleri ve rejim ordusu unsurlarının bölgeyi terk etmesi için gösteri yapmayı planlıyor. Gösterinin temasını, “Rejim ve İran gitmeden, barış ve istikrar gelmez” şeklinde belirleyen aktivistler, gelecek hafta cuma günü barışçıl bir eylem yapmaya hazırlanıyor.



ABD DE DEYRİZOR’A ASKERİ TAKVİYE VE LOJİSTİK GÖNDERDİ

Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla Suriye’deki askeri faaliyetlerini, petrol ve doğal gaz sahalarını işgal eden YPG/PKK’yı korumaya odaklayan ABD ordusu, tahkimatlarını sürdürüyor.



ABD, Haseke’deki Şeddadi askeri askeri üssünden, çok sayıda askerle onlarca zırhlı araç ve TIR'ı, Deyrizor’daki üslere gönderdi.



Ayrıca, dün akşam Irak’ın kuzeyindeki Simelka sınır kapısından Suriye’ye giren yaklaşık 140 TIR, Deyrizor bölgesine indi ve üslere askeri lojistik getirdi. Konvoyun gelişi, görüntülendi.



ABD, önceki akşam Deyrizor kırsalında yer alan Ömer petrol sahası, Koniko doğal gaz sahası ile Süse çölündeki üs ve askeri noktalarını, olası İran saldırılarına karşı çok namlulu roketatarlarla güçlendirmişti.



Roketatarların yerleştirilmesinden sonra, dün İranlı gruplar Koniko'nun yakınlarını 3 havan topu atışıyla taciz etti.



DEYRİZOR'DA İRAN DESTEKLİ GRUPLAR DA BULUNUYOR

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatlarıyla ticaret yolları da bu kentten geçiyor.



Deyrizor'un batısı, Kasım 2017'de İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla, DAEŞ işgaline son veren Esed rejiminin eline geçti.



Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı gruplar, en yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.



Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu, İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.



İran destekli gruplar, Deyrizor'da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriyor, kültürel faaliyetler düzenliyor, Şii inancına ait ibadethane olan "hüseyniyeleri" açıyor.



Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

AA