ABD ile çözüm süreci

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400’ler konusunda ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarının siyasi açıdan çok yanlış bir karar olduğunu söyledi. ABD’ye daha önce ortak çalışma grubu kurma teklifinde bulunduklarını hatırlatan Çavuşoğlu, “Yaptırım kararından sonra şimdi o teklif ABD tarafından geldi. CAATSA yaptırımları konusunda çalışacak ortak çalışma gurubu için görüşmeler sürüyor. 2021’de yeni yönetimle ilişkilerimizi daha sağlıklı bir şekilde götürmek için biz hazırız” dedi. Çavuşoğlu, 2020’nin en önemli meselesi olan D. Karabağ sorununda haklı desteğini esirgemeyen Türkiye sayesinde Azerbaycan’ın hakkını geri aldığını söyledi.

BİZE RAĞMEN YAPILAMAZ



Libya’da Ankara’nın siyasi iradesiyle insani felaketlerin önlendiğini belirten Çavuşoğlu, “Doğu Akdeniz’de bize rağmen bir şey yapılamayacağını, sadece AB’ye değil herkese gösterdik” dedi. Fransa ile normalleşme sürecinin başlatıldığını belirten Çavuşoğlu, “Bir yol haritası üzerinde çalışıyorlar. Fransa eğer samimiyse ilişkiler düzelebilir. AB ile ilişkilerimizde ikili meselelerin AB gündemine taşınması nedeniyle gergin geçen bir yıl oldu. Daha yakın temas için diyalog beklentimiz sürüyor” dedi.

ÖNCELİĞİMİZ DİPLOMASİ



Çavuşoğlu, 2020’de de önceliklerinin diplomasi olduğunu belirterek, “Diplomasinin tıkandığı yerde sahaya indik, önünü açtık. Böylece Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Karabağ’da pandemiye rağmen oyunun önemli bir parçası olduk. 2021’de bir taraftan terör ile mücadele, diğer taraftan reform sürecine de ivme kazandıracağız” dedi.

‘UYGURLARI İNSAN HAKLARI OLARAK SAVUNUYORUZ’



Çavuşoğlu, bazı ülkelerin Uygur meselesini siyasi olarak kullandığını söyledi, Türkiye’nin ise Uygur meselesinde taviz vermediğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin aşısının gecikmesinin Türkiye’nin Uygur Türklerine yönelik tutumuyla ilgili olmadığını söyledi. Her fırsatta Uygurlara yönelik Türkiye’nin tutumunun ortaya konduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Biz Çin Dışişlerinden aşı konusunda ihracat izni isterken bile Uygur Türkleri ile ilgili hassasiyetimizi söylüyoruz. Pandemi de yavaş yavaş sona eriyor, Uygur Türklerinin durumunu incelemek için göndereceğimiz heyet için iş birliği yapalım diyoruz. Uygurları siyaseten kullanmıyor, insan hakları olarak savunuyoruz” dedi. Bazı ülkelerin Uygur meselesini siyasi olarak kullandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye’nin bu konuda hiç taviz vermediğini vurguladı.