ABD ihmalin bedelini ödüyor! '14 gün'le 54 bin kişiyi kurtarabilirlerdi

Koronavirüs Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıksa da, hem vaka hem de ölü sayısında başı çeken ABD salgının merkez üssü haline geldi. Columbia Üniversitesi’nin yaptığı modellemelere göre New York başta olmak üzere önlemler daha erken alınsaydı binlerce kişinin hayatı kurtarılabilirdi.

‘BU ÇOK BÜYÜK FARK’

Uzmanlar, sosyal mesafe kurallarının bir hafta erken uygulanmaya konulması halinde en az 36 bin kişinin bugün hayatta olabileceğini savundu. Karantina ve evde kalma kısıtlamaları iki hafta önce yani 1 Mart’ta başlasaydı kurtarılacak hayat sayısının 54 bine kadar çıkabileceği ifade edildi. Araştırmayı yürüten uzman Jeffrey Shaman, “Bu çok büyük bir fark. O kısa süre içinde yükseliş aşamasında yakalamak, ölü sayılarını düşürmede kritik öneme sahip” dedi. Worldometers’ın verilerine göre 1.5 milyon vakanın görüldüğü ABD’de en az 94 bin kişi hayatını kaybetti.