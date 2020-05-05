ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan bomba iddia! 'Çin salgını kasten sakladı'

Çinli yetkililerin ocak ayından bu yana salgını kasıtlı olarak sakladığı iddia edilen raporda, Çin’in virüsün ciddiyetini önemsiz bir vaka gibi lanse etmeye çalıştığı belirtildi.

‘İHRACAT YASAKLANDI’



Çin’in bu süreçte çeşitli ülkeden yoğun bir şekilde tıbbi ekipman ithal etmeye başladığına dikkati çekilen raporda, tıbbi ekipman ihracatını yasaklayıp ilgili ticari verileri paylaşmayı da reddettiği kaydedildi. Bunun yanı sıra Çin yönetiminin Kovid-19’un bulaşıcılığına dair DSÖ de bilgilendirmediği vurgulanan raporda, “Bu süreçte yapılan tıbbi ekipman ithalatı onayına ait ithalat ve ihracat verilerindeki anormallikle eşleşmektedir” denildi. ABD Başkanı Donald Trump da Çin’in dünyayı kasten virüs hakkında yanlış yönlendirdiğini belirtti.

VİRÜSÜN KAYNAĞI ÇİN’DEKİ LABORATUVAR



ABD’de Başkan Donald Trump’tan sonra Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da virüsün Çin’deki bir laboratuvardan çıktığı iddiasını dile getirdi. Ellerinde ‘muazzam’ deliller olduğunu belirten Pompeo, bu kanıtların ne olduğu konusunda bilgi vermedi ancak ‘ciddi sayıda’ olduğunu söyledi. Pompeo, Çin Komünist Partisi’nin ülkede olan bitenin tüm dünya tarafından öğrenilmemesi için gazeteci ve doktorları susturduğunu iddia ederek, “Hesabını soracağız” dedi.