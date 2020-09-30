ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-35B tipi savaş uçağı düştü

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-35B tipi savaş uçağı havada yakıt ikmali sırasında düştü.

Kaza, Kaliforniya eyaletinin Imperial bölgesinde meydana geldi. Kazada, F-35'in havada yakıt ikmali yapan bir tanker uçakla çarpıştığı belirtildi.

Pilotun kendisini fırlatarak kurtulduğu kazada yakıt ikmali tankeri ise güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Amerikan ordusundan yapılan açıklamada, kazanın sebebinin araştırıldığı belirtildi.

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