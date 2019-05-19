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ABD, hatalı saldırıdan ötürü Irak'tan özür diledi

ABD, hatalı saldırıdan ötürü Irak'tan özür diledi

ABD'nin Irak Maslahatgüzarı Joey Hood, Bağdat'taki Federal Polis Komutanlığını ziyaret ederek ABD'nin özür beyanını iletti

ABD yönetimi, geçen ay Irak'ın kuzeyindeki Kerkük'te askeri bir aracın yanlışlıkla hedef alındığı hava saldırısından ötürü Bağdat yönetiminden özür diledi. 

Irak İçişleri Bakanlığına bağlı Federal Polis Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'nin Irak Maslahatgüzarı Joey Hood, başkent Bağdat'taki Federal Polis Komutanlığını ziyaret etti. Hood, 24 Nisan'da düzenlenen ve 1 polisin hayatını kaybettiği, 2 polisin yaralandığı hatalı saldırıdan ötürü ABD yönetiminin özür ve taziye dileklerini Federal Polis Komutanlığına iletti. 

Koalisyon güçleri bünyesindeki ABD uçakları, 24 Nisan'da Kerkük'te Federal Polis Komutanlığına ait askeri bir aracı yanlışlıkla hedef almış, saldırıda 1 polis ölmüş, 2 polis yaralanmıştı. 

Terör örgütü DEAŞ'la mücadele için ABD öncülüğünde 2014'te kurulan koalisyon bünyesinde Irak'ta yaklaşık 5 bin ABD askeri bulunuyor. 

(AA)

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