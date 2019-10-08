ABD geri adım attı, Ermeni lobisi rahatsız

Yelda GÖKDAĞ

Ermeni diasporasının soykırım iddiaları için ABD senatosu ile sıkı ilişkiler içinde bulunan ABD Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), ABD’nin, Türkiye karşısında geri adım atan tutumu üzerine Trump yönetimine ateş püskürdü. Komite resmi Twitter hesabından ABD Gizli Servisi, FBI ve Washington Polis Departmanı’nı etiketleyerek bazı paylaşımlarda bulundu.

ANCA resmi twitter hesabından ilk olarak ABD Ankara Büyükelçiği’nin ‘Bahçelisiz siyaset’ twitine beğeni özrünü eleştirdi. On binlerce takipçisi bulunan ANCA eleştirilerinde; ABD’nin Türkiye’den iki kez özür dilediğine dikkat çekerek, ABD yönetimine “Türkiye 2003’te Irak’a karşı kuzey cephesini engellemekten 2017’de Washington’da Amerikalıları dövmeye kadar en son ne zaman Amerika’dan bir şey için özür diledi” sorularını yöneltti. Komite, güvenli bölge için de kamuoyunu yanıltıcı yorumlarda bulundu.