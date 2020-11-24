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24 Kasım 2020 Salı 15:11 | Son Güncelleme:

ABD, Filipinler'e füze ve bomba transferi yapacak

ABD, Filipinler'e füze ve bomba transferi yapacak

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, ABD'nin Filipinler'e füze ve bomba transferi yapacağını duyurdu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Filipinler'in başkenti Manila'ya yaptığı ziyaret esnasında, Filipinler'e çeşitli silahlar göndereceklerini belirtti.

AA'da yer alan habere göre, Filipinler'in terörle ve toprak anlaşmazlıklarıyla mücadele ettiğini anımsatan O'Brien, "Başkan Donald Trump, Güneydoğu Asya'da DEAŞ ile mücadelede Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin yanındadır. Bu silah transferi de kritik müttefikliğimize yönelik güçlü bağlılığımızın bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

O'Brien, Filipinler'in Güney Çin Denizindeki egemenliğini korumasını desteklediklerini belirterek, "Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e ait hava araçlarına ya da gemilere yönelik herhangi bir silahlı saldırı, bizim ortak savunma sorumluluklarımızı yerine getirmemizi gerektirir." uyarısında bulundu.

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