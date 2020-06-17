Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8567
  • 7,6964
  • 380.087
  • 111012
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD, Esed ve eşi dahil 39 ismi yaptırım listesine aldı
17 Haziran 2020 Çarşamba 16:06 | Son Güncelleme:

ABD, Esed ve eşi dahil 39 ismi yaptırım listesine aldı

ABD, Esed ve eşi dahil 39 ismi yaptırım listesine aldı

ABD, 'Sezar Yasası' kapsamında, Beşar Esad ve eşi dahil Suriye'den üst düzey 39 isme yaptırım uygulayacağını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo konuyla ilgili "Esad Suriye halkına karşı vahşi savaşını bitirmezse, daha fazla yaptırım uygulayacağız" dedi.

ABD'den gelen son dakika haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işlenen savaş suçları nedeniyle Esed’e daha fazla yaptırım olacağı bildirdi. ABD Esad, eşi ve üst düzey 39 kişiye yaptırım uygulayacak.

YAPTIRIMDAN HEMEN ÖNCE FİNANSAL OYUN

Rejimin Merkez Bankası, Suriye lirasında devalüasyona gidildiğini, karaborsadaki baskıyı hafifletmek ve işlemlerde resmi kanalların kullanımını teşvik etmek için resmi dolar kurunu 704'ten 1256 Suriye lirasına yükselttiğini duyurdu.

Sosyal medyada, "karaborsada doların döviz kurunun 2825 Suriye lirasına yakın olduğu" yönünde haberler çıkıyordu.

YAPTIRIMLARIN EKONOMİYE AĞIR DARBE VURACAĞI BELİRTİLİYOR

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Trump yönetiminin, Suriye'de rejimin askeri zafer kazanmasını engellemek, rejimi ve müttefiklerini müzakere masasına döndürmek için yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı.

Craft, yaptırımların ABD Başkanı Donald Trump'ın Aralık 2019'da imzaladığı 'Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası' kapsamında uygulanacağını, yaptırımlarla rejimin kendi halkına karşı vahşetini destekleyen ve finanse edenleri caydırmayı hedeflediklerini söylemişti.

Uzmanlar, yaptırımların, nüfusun yüzde 80'inin yoksulluk içinde yaşadığı ülkede ekonomiye ağır bir darbe vuracağını ifade ediyor.

AA

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, ABD'nin rejimi hedef alan yaptırımlarının yürürlüğe girmesinden hemen önce para birimini yüzde 44 devalüe etti.

Türkiye'den Libya'ya önemli ziyaret
Rusların gözü Türkiye'den gelecek haberde: Teyit bekliyoruz
ABD, Esed ve eşi dahil 39 ismi yaptırım listesine aldı
Bakan Pakdemirli yeni yangın uçaklarını tanıttı
Nihat Özdemir'den beklenen F.Bahçe hamlesi geldi
4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi!

4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi!

Floyd'un portresi Gazze'de bir binanın duvarına çizildi

Floyd'un portresi Gazze'de bir binanın duvarına çizildi

A101 kataloğu bu hafta da dopdolu!

A101 kataloğu bu hafta da dopdolu!

Onları görmek için dağlara çıkıyorlar

Onları görmek için dağlara çıkıyorlar