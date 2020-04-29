ABD 'en kötü senaryo'ya hazırlanıyor:100 bin ceset torbası satın aldılar

Koronavirüs (corona virüs) salgınının en çok etkilediği yerlerin başında gelen, 58 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ABD’de “en kötü senaryo”ya hazırlık yapılıyor.

Aksam.com.tr’nin Wall Street Journal’dan aktardığı habere göre, ABD hükûmeti koronavirüs kaynaklı muhtemel kayıplar için 100 bin yeni ceset torbası satın aldı.

ABD’de henüz 5 bin kişinin hayatını kaybettiği 1 Nisan’da 100 bin ceset torbası alınması talimatı verilmişti. Aradan geçen 28 günün ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bine yaklaşınca “en kötü senaryo” hazırlıklarına hız verildi.

TÜRKİYE YARDIM ELİNİ UZATMIŞTI



Pandemiyle mücadelesinde zor günler yaşayan ABD, koruyucu ekipman noktasında Türkiye’den yardım talep etmişti. Koronavirüsle mücadelede dünyanın en çok tıbbi destek sağlayan üçüncü ülkesi olan Türkiye, ABD’nin söz konusu çağrısını yanıtsız bırakmamıştı.

28 Nisan’da Ankara’dan havalanan Millî Savunma Bakanlığına ait askerî kargo uçağı 500 bin maske, 40 bin koruyucu önlük, 2 bin litre dezenfektan, bin 500 gözlük, 500 yüz koruyucu ve 400 adet N95 maskeyi ABD’ye götürmüştü.