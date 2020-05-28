Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8195
  • 7,5412
  • 377.404
  • 105383
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
28 Mayıs 2020 Perşembe 17:17 | Son Güncelleme:

ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı

ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı

ABD ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 daralarak piyasa beklentisinin üzerinde bir küçülme gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ait ikinci öncü gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verisini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH, yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 5 azaldı. Aşağı yönlü revize edilen GSYH verisine ilişkin piyasa beklentisi, ekonominin ilk çeyrekte yüzde 4,8 küçülmesi yönündeydi.

Geçen ay yayımlanan ilk öncü verilerde GSYH'nin ilk çeyrekte yüzde 4,8 daraldığı kaydedilmişti.

Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde daralan ülke ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,1'lik büyüme göstermişti.

Bu dönemde ABD ekonomisindeki daralmada, kişisel tüketim harcamaları, yabancıların sabit yatırımları, özel stok yatırımları, ihracat ve ithalattaki düşüş belirleyici oldu.

İlk çeyreğe ait GSYH’deki aşağı yönlü revizyonda ise özel stok yatırımlarındaki aşağı yönlü güncellemenin kişisel tüketim harcamaları ve yabancıların sabit yatırımlarındaki yukarı yönlü revizyonla kısmen dengelenmesi etkili oldu.

Söz konusu dönemde, kişisel tüketim harcamaları yüzde 6,8 azaldı. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 1,8'den yüzde 1,6'ya revize edildi.


Dikkat çeken ABD açıklaması: Her şeyin farkındayım!
Bakan Akar tarih verdi: 31 Mayıs'tan itibaren...
Yasağı dinlemedi, bayramlaşmaya gitti... 18 kişiye virüs bulaştırdı
Rusya'da psikolojiler alt üst! Ülkeden özel jetleriyle kaçıyorlar
Bunun adı vicdansızlık! Doğum yapan kadını taksiden attı
Çin-Hindistan sınırında tehlikeli gerginlik

Çin-Hindistan sınırında tehlikeli gerginlik

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri beslenirken görüntülendi

Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıldı