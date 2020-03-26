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ABD donanmasında koronavirüs salgını yayılıyor

ABD donanmasında koronavirüs salgını yayılıyor

ABD donanmasına bağlı USS Theodore Roosevelt Uçak Gemisi'nin ekibi arasında koronavirüs vakalarının arttığı bildirildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alana koronavirüs salgını her geçen gün yayılmaya devam ediyor. 

İHA'nın aktardığı habere göre, ABD donanmasına bağlı USS Theodore Roosevelt Uçak Gemisi’nin ekibi arasında yeni koronavirüs vakalarının olduğu bildirildi. ABD Donanma Sekreteri Thomas Modly, yaptığı açıklamada gemide yeni tip koronavirüs vakalarının bulunduğunu bildirirken, vaka sayısı hakkında rakam vermedi. 

Modly, gemi Guam'a yanaştığında tüm personele koronavirüs testi yapılacağını açıkladı. Modly, önceki açıklamasında USS Theodore Roosevelt’te 3 denizcinin koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıklamıştı.

USS Theodore Roosevelt’in yaklaşık 5 bin personeli bulunuyor.


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