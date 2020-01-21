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  3. ABD 'doğum' vizesine kısıtlama getiriyor

ABD 'doğum' vizesine kısıtlama getiriyor

ABD 'doğum' vizesine kısıtlama getiriyor

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ABD topraklarında doğanlara otomatik olarak Amerikan vatandaşlığı verilmesi uygulamasında değişikliğe gitmeyi planladığı iddia edildi.

Amerikan CNN International televizyonu haberi, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdı.

Habere göre, yapılacak yeni düzenlemeyle kısa süreliğine ülkeye giriş yapmak isteyenlere verilen "B tipi" vizede düzenlemeye gidiliecek.

Böylelikle doğum turizminin önüne geçilmesi hedefleniyor. Uygulamanın yakın zamanda hayata geçeceği belirtiliyor.

ABD'de doğanlara vatandaşlik verilmesi ABD anayasası tarafından garanti ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump bu uygulamaya karşı çıktığını ve kaldırmak istediğini söylemişti. Her yıl ABD'de 33 bin yabancı doğum gerçekleştiği belirtiliyor.

 


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