ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert: Irak'ın demokratik sürecine saygı duyuyoruz

Sözcü Nauert, bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde, Irak'taki seçimlere ilişkin soruları yanıtladı.

KYB adayı Berhem Salih'in Irak Cumhurbaşkanı seçilmesine yönelik soruya cevap veren Nauert, "Irak'ın demokratik sürecine saygı duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Nauert, "Bildiğiniz üzere Irak Hükümeti ile yakın bir ilişkimiz var ve Irak halkına inanıyoruz. Bu ilişki sağlam ve arkadaşça olduğu gibi Irak devleti ve egemenliğinde de kararlıyız. Biz özel bir parti veya adayı değil, adil ve şeffaf bir süreci destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- McGurk'ten tebrik

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eski arkadaşım ve şimdi yeni Cumhurbaşkanı seçilen Berhem Salih'i tebrik ediyorum. Yeni bir ulusal hükümet kurulması sürecindeki ilerlemeden cesaret bulduk. Cumhurbaşkanı Salih'e tüm Irak halkına yapacağı hizmetlerde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ta yeni hükümeti kurma görevi verilen Adil Abdulmehdi'yi tebrik ederek, "ABD, yeni Başbakan ve onun hükümetinin tüm Irak halkının ihtiyaç ve taleplerini karşılanmasına yardım etmek için onunla beraber çalışacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Irak'ta Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) adayı Berhem Salih, meclisteki ikinci tur oylamada, 219 oyla yeni cumhurbaşkanı seçilmiş ve hükümeti kurma görevini Şiilerin bağımsız adayı Adil Abdulmehdi'ye vermişti.

(AA)