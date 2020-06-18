18 Haziran 2020 Perşembe 10:53 | Son Güncelleme:
BOLTON'UN TARTIŞMA YARATAN KİTABI
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, üst düzey bir Çinli yetkili ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın ABD Başkanı Donald Trump ve Çin hakkındaki iddialarının gündeme oturduğu sırada üst düzey Çinli bir yetkiliyle Hawaii'de bir araya geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Pompeo ve yardımcısı Stephen Biegun'in, Çin Komünist Partisinin dış politika konusunda en yetkin ismi olan Yan Cieçı ile Honolulu'da Hickam Hava Üssü'nde görüştüğünü söyledi.
Görüşmenin basına kapalı yapıldığı, Pompeo ve Biegun'in yanında hiçbir gazetecinin seyahat etmesine izin verilmediği belirtildi.
BOLTON'UN TARTIŞMA YARATAN KİTABI
Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un bu ay sonunda yayımlanması planlanan "The Room Where It Happened: A White House Memoir" isimli kitabının basına yansıyan bölümleri tartışma yaratmıştı.
AA