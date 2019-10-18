Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7849
  • 6,4467
  • 276.95
  • 98540.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Netanyahu ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Netanyahu ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Netanyahu ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, resmi temasları kapsamında geldiği Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, resmi ziyaret için geldiği Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Netanyahu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Pompeo'ya ve ABD Başkanı Donald Trump'a İsrail'e desteklerini sürdürdüğü için teşekkür ediyorum. Orta Doğu sorunların sahnesi, ancak öne çıkan bir şey varsa, Amerikan-İsrail ittifakının istikrarı ve gücüdür" dedi.

Netanyahu, "İttifakın güçlendirilmesi, bölge ile aramızda ve uğraştığımız çeşitli zorluklarla ilgili önemli görüşmeler gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Pompeo ise “İran rejiminin kötü etkilerine karşı koruma çabaları, bölgesel gelişmeler ve İsrail'in güvenliği ile ilgili diğer konular ile ilgili” verimli bir toplantı yaptığını söyledi.

İsrail basını, dün Pompeo ve Netanyahu'nun Suriye'deki son gelişmeleri tartışmak için görüşeceğini bildirmişti. İsrail’e gelmeden önce Pompeo, BM Güvenlik Konseyi’ne, İran’a silah ambargosunu yenileme çağrısında bulunmuştu.

İHA

 

 

?

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sıla, makyajsız yakalandı! Hayranları şarkıcıyı tanıyamadı!
Şeyma Subaşı hüsrana uğradı!
Cansu Dere son haliyle hayranlarını şaşkına çevirdi
Serenay Sarıkaya'nın evinin kirası dudak uçuklattı!
Hercai'nin yıldızının eski hali sosyal medyayı ikiye böldü!
<p>Afyonkarahisar´ın merkeze bağlı 3 bin 200 nüfuslu Beyyazı beldesinde çiftçilik yapan Fehmi Gümüşt

Bu Ailenin Her Şeyi Yanıyor...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kapıkule'de "sürüngen" operasyonu

Kate Middleton ve Prens William'dan cami ziyareti