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  • ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Abu Dabi Veliaht Prensi Zayif ile bir araya geldi
21 Kasım 2020 Cumartesi 18:49 | Son Güncelleme:

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Abu Dabi Veliaht Prensi Zayif ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Abu Dabi Veliaht Prensi Zayif ile bir araya geldi
AA

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile bir araya geldi. Görüşmede, ilişkilerin normalleşmesi, güvenlik işbirliği ve ikili ilişkiler ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

AA'da yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama, Pompeo ve Veliaht Prens Muhammed bin Zayid, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında varılan anlaşma doğrultusunda ilişkilerin normalleşmesi, güvenlik işbirliği ve ikili ilişkileri ele aldı.

İran'ın bölgedeki faaliyetleri, Çin'in etkisi ve Yemen'e barış ve istikrar getirecek siyasi çözümü de görüşen Pompeo ve Veliaht Prens Muhammed bin Zayid, Libya'da 23 Ekim'de varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladı ve tüm tarafların BM denetimindeki siyasi süreci desteklemesi gerektiği konusunda uzlaştı.

Pompeo ayrıca Körfez'de birliğinin önemini vurguladı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede birlikte çalışmaya devam etmenin yollarını görüştü.

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